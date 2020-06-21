Кличко рассказал об остающихся под завалами дома в Киеве людях

https://static.news.ru/photo/975c2964-b3b1-11ea-b1f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: MNS GOV.UA/youtube.com

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что под завали дома, который частично разрушился от взрыва газа, могут оставаться от двух до шести человек.

Об этом градоначальник написал в Telegram. Он отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются, и пообещал обеспечить временным жильём эвакуированных жителей. По данным, предоставленным Кличко, источник взрыва мог быть на седьмом этаже.

Взрыв бытового газа произошёл 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) в девятиэтажном здании по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Дарницком районе города. Разрушены пять межэтажных перекрытий — с четвёртого по восьмой этажи, писал NEWS.ru. К настоящему времени найдены тела двоих погибших. 21 человека эвакуировали, трое извлечены из-под завалов живыми.

На месте ЧП организован оперативный штаб, работают спасатели. К поиску людей привлечены кинологи. Глава МВД Украины Арсен Аваков допустил, что взрыв мог быть террористическим актом.