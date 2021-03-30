Кинувший гранату в полицейских в Подмосковье удерживает в заложниках зятя

https://static.news.ru/photo/ef64b114-9149-11eb-a353-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Появились подробности ЧП в подмосковных Мытищах, где 61-летний россиянин открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. По некоторым данным, он забаррикадировался в частном доме с дочерью, внучкой и зятем. К настоящему моменту первых двоих он отпустил, однако продолжает удерживать в заложниках зятя.

По информации РЕН ТВ, силовики пришли к Владимиру Барданову в дом на улице Прибрежной для задержания по делу о хранении оружия. Мужчина открыл по ним стрельбу из окна, следом он кинул две гранаты, одна из которых взорвалась.

Сейчас силовики штурмуют здание. По данным телеканала, стрелок находился в федеральном розыске по делу о краже. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Установлено, что на Барданова зарегистрировано шесть единиц оружия — пять нарезных и одно травматическое. Мужчина, по некоторым данным, владел автосервисом и частными охранными предприятиями. Предположительно, большой арсенал оружия остался у него с тех пор, сообщает «Комсомольская правда» в своём Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, нетрезвый житель Когалыма открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовому учреждению. Когда его попытались задержать, он направил оружие в сторону полицейских, которым пришлось открыть огонь на поражение. Стрелок был ранен.