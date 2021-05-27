Кидавшую детей с эстакады москвичку направили на принудительное лечение

Москвичку, сбросившую двух своих дочерей через парапет эстакады на проспекте Защитников Москвы в столице в сентябре 2019 года, направили на принудительное лечение. Такое решение принял Кузьминский районный суд, сообщается в прокуратуре Москвы.
Психолого-психиатрическая экспертиза
Инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 сентября 2019 года. Женщина перекинула через парапет моста двух несовершеннолетних детей. Они упали на твёрдый участок местности. После этого женщина пыталась покончить с собой, однако ей помешали это сделать прохожие. Против нерадивой матери возбудили уголовное дело, а её поместили в психбольницу.
По данным прокуратуры, женщина скинула четырёхлетних дочерей с высоты примерно четырёх метров. Сама она, как выяснилось, находилась в состоянии наркотического опьянения.
Девочки получили травмы. В настоящее время они находятся на попечении родственника.
Ранее сообщалось, что Выборгский районный суд освободил от уголовной ответственности жителя Санкт-Петербурга, который убил и расчленил свою супругу. Мужчину направили на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.