Казанский стрелок специально готовился к нападению на школу

https://static.news.ru/photo/e0327282-b23a-11eb-bd38-96000091f725_660.jpg Ильназ Галявиев Фото: Социальные сети

Ильназ Галявиев целенаправленно готовился к нападению на школу № 175 в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Молодой человек получил разрешение на оружие совсем недавно — в конце апреля. Эту информацию подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий уточнил, что Галявиев при нападении на школу пользовался гладкоствольным ружьём Hatsan escort. Аналогичное оружие было у Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, сообщает Telegram-канал «Подъём».

ЧП в Казани произошло утром 11 мая. По официальным данным, погибли восемь человек — семеро учащихся и один преподаватель. Ещё 20 человек пострадали. Некоторые из них получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон. 12 мая объявлено в республике днём траура.

По предварительной информации, стрелков было двое. Один из них задержан, второй ликвидирован.

Как сообщалось ранее, один из стрелков, совершивших нападение, незадолго до этого написал о своих планах в Интернете. СМИ нашли Telegram-канал, который вёл предположительно этот человек. Он провозгласил себя богом, который «явился в этот мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас». Автор также заявил, что намерен поработить людей. По его замыслу каждый должен был убить по 10 человек и затем совершить суицид.