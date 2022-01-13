Канье Уэст избил фаната за желание с ним сфотографироваться

Американский рэпер Канье Уэст избил на улице фаната, который попросил у него автограф, а потом начал фотографировать. Музыканту это не понравилось, он сначала толкнул мужчину, а потом ударил по голове и шее, сообщает Fox News.

Полиция проводит расследование инцидента. Известно, что он произошёл в три часа ночи по местному времени у ночного клуба в центре Лос-Анджелеса. После того как рэпер избил фаната, он скрылся в переулке вместе со своей сестрой и кричал: «Ты не знаешь, что со мной сейчас происходит!».

Пока уточняется степень тяжести полученных фанатом телесных повреждений. Уэст задержан не был.

Недавно Канье Уэст решил возобновить романтические отношения с актрисой и фотомоделью Ким Кардашьян. 26 августа прошлого года на стадионе Soldier Field в Чикаго прошла третья презентация альбома Канье Donda. Во время шоу на сцене появилась Ким Кардашьян, одетая в свадебное платье. Таким образом пара воссоздала свою свадьбу 2014 года.