Два человека погибли при стрельбе в американском штате Небраска

Не менее двух человек погибли и ещё двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в городе Белвью в штате Небраска.
Стражи порядка обнаружили четырёх пострадавших с огнестрельными ранениями. Двое из них были госпитализированы в медицинский центр при Университете Небраски. Смерть двух других была констатирована на месте происшествия, — говорится в сообщении местного полицейского управления в Twitter.
See the attached press release regarding a multiple homicide at Sonic in Bellevue. A suspect is in custody. pic.twitter.com/TXbmNutHP7
Данных о состоянии пострадавших нет. Уточняется, что подозреваемый был задержан спустя некоторое время после инцидента.
Изначально сотрудникам правоохранительных органов поступали сообщения о припаркованном на стоянке заминированном фургоне, после чего поступил звонок о стрельбе.
Ранее восемь человек, включая ребёнка, пострадали при стрельбе в торговом центре в Вауватосе, штат Висконсин в США. Выстрелы прозвучали в торговом центре Mayfair, очевидцы насчитали их не менее десяти. Здание было оцеплено, вокруг него дежурили машины скорой помощи, писал NEWS.ru.