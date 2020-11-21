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Происшествия

Два человека погибли при стрельбе в американском штате Небраска

14:44, 22 ноября 2020
Фото: Shahid11828/twitter.com

Не менее двух человек погибли и ещё двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в городе Белвью в штате Небраска.

Стражи порядка обнаружили четырёх пострадавших с огнестрельными ранениями. Двое из них были госпитализированы в медицинский центр при Университете Небраски. Смерть двух других была констатирована на месте происшествия, — говорится в сообщении местного полицейского управления в Twitter.

Данных о состоянии пострадавших нет. Уточняется, что подозреваемый был задержан спустя некоторое время после инцидента.

Изначально сотрудникам правоохранительных органов поступали сообщения о припаркованном на стоянке заминированном фургоне, после чего поступил звонок о стрельбе.

Ранее восемь человек, включая ребёнка, пострадали при стрельбе в торговом центре в Вауватосе, штат Висконсин в США. Выстрелы прозвучали в торговом центре Mayfair, очевидцы насчитали их не менее десяти. Здание было оцеплено, вокруг него дежурили машины скорой помощи, писал NEWS.ru.

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