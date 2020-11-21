Два человека погибли при стрельбе в американском штате Небраска

https://static.news.ru/photo/0dd22e32-2cba-11eb-9bff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shahid11828/twitter.com

Не менее двух человек погибли и ещё двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в городе Белвью в штате Небраска.

Стражи порядка обнаружили четырёх пострадавших с огнестрельными ранениями. Двое из них были госпитализированы в медицинский центр при Университете Небраски. Смерть двух других была констатирована на месте происшествия, — говорится в сообщении местного полицейского управления в Twitter.

See the attached press release regarding a multiple homicide at Sonic in Bellevue. A suspect is in custody. pic.twitter.com/TXbmNutHP7 — BPD Lt. Jashinske (@Lt_Jashinske) November 22, 2020

Данных о состоянии пострадавших нет. Уточняется, что подозреваемый был задержан спустя некоторое время после инцидента.

Изначально сотрудникам правоохранительных органов поступали сообщения о припаркованном на стоянке заминированном фургоне, после чего поступил звонок о стрельбе.

Ранее восемь человек, включая ребёнка, пострадали при стрельбе в торговом центре в Вауватосе, штат Висконсин в США. Выстрелы прозвучали в торговом центре Mayfair, очевидцы насчитали их не менее десяти. Здание было оцеплено, вокруг него дежурили машины скорой помощи, писал NEWS.ru.