https://static.news.ru/photo/44e24cf4-5907-11ea-bfc9-fa163e074e61_660.jpgФото с места происшествияФото: 08.mchs.gov.ru
Жительница многоэтажного дома, где произошёл хлопок газа, опубликовала в Сети фото с места происшествия в Элисте. На кадрах видно, как в нескольких квартирах на восьмом и девятом этажах нет стёкол, повреждены конструкции.
На месте работают спасатели. Более сотни жителей эвакуированы в соседние школу и детсад. В результате инцидента повреждены три квартиры, один человек попал в реанимацию с ожогами.