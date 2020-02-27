Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: 08.mchs.gov.ru

Жительница многоэтажного дома, где произошёл хлопок газа, опубликовала в Сети фото с места происшествия в Элисте. На кадрах видно, как в нескольких квартирах на восьмом и девятом этажах нет стёкол, повреждены конструкции.

На месте работают спасатели. Более сотни жителей эвакуированы в соседние школу и детсад. В результате инцидента повреждены три квартиры, один человек попал в реанимацию с ожогами.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что человек получил травмы после взрыва газа в многоквартирном доме в Элисте. На месте работают представители экстренных служб.

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