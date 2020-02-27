https://static.news.ru/photo/44e24cf4-5907-11ea-bfc9-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 08.mchs.gov.ru

Жительница многоэтажного дома, где произошёл хлопок газа, опубликовала в Сети фото с места происшествия в Элисте. На кадрах видно, как в нескольких квартирах на восьмом и девятом этажах нет стёкол, повреждены конструкции.

На месте работают спасатели. Более сотни жителей эвакуированы в соседние школу и детсад. В результате инцидента повреждены три квартиры, один человек попал в реанимацию с ожогами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что человек получил травмы после взрыва газа в многоквартирном доме в Элисте. На месте работают представители экстренных служб.