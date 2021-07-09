К поискам тел жертв крушения Ан-26 подключили водолазов

МЧС России задействовало водолазов в поисках тел погибших в результате крушения самолёта Ан-26 на Камчатке. В их задачу также входит обнаружение чёрных ящиков самолёта, сообщает пресс-служба камчатского главка ведомства.

Водолазная группа оснащена современным оборудованием для проведения поисковых работ на акваториях, а также гидравлическим инструментом. Сейчас основная их задача — поиск чёрных ящиков и тел погибших, — отметили в ведомстве.

Кроме того, водолазы будут помогать в подъёме обломков самолёта из воды.

Ан-26, летевший из Пeтропавловска-Камчатского, разбился 6 июля при заходе на посадку. Обломки воздушного судна были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Палaны. На борту самолёта находились шeсть членов экипажа и 22 пассажира. Все они погибли. К настоящему времени найдены тела 19 жертв катастрофы. На Камчатке oбъявлен трёхдневный траур.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы. Он также заверил, что им окажут помощь в ближайшее время.