Силовики пришли с обыском к мэру Оренбурга

https://static.news.ru/photo/6382cf06-beb6-11eb-8ee7-96000091f725_660.jpg Владимир Ильиных Фото: orenburg.ru

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к главе Оренбурга Владимиру Ильиных. В его доме проводят оперативные мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Да, оперативные мероприятия проводятся у мэра города. Участвуют сотрудники полиции и ОЭБиПК, — сказали в силовых структурах.

Другие подробности инцидента не уточняются, однако в оперативных мероприятиях задействованы сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по региону.

18 мая силовики начали проверять администрацию города Оренбурга. Эти мероприятия до сих пор идут. Детали дела пока не раскрывают.

Ранее Екатеринбургский суд назначил штраф бывшему мэру города Евгению Ройзману за участие в форуме депутатов «Муниципальная Россия». Политик должен будет выплатить пять тысяч рублей. На него составили протокол по статье «Участие в деятельности нежелательной организации» после задержания на мероприятии.