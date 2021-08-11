Известная дрессировщица Талина Херц и её муж погибли под электричкой

Известная дрессировщица и потомственная артистка цирка Талина Херц была насмерть сбита электричкой в Подмосковье. Вместе с артисткой погиб и её муж Владислав Плешаков, сообщает Пятый канал.
Трагедия
В последнее время вместе с мужем они из-за пандемии жили на даче, 10 августа Талине Херц понадобилось в Москву по работе, муж, по обыкновению, пошёл проводить её.
Артистке был 41 год. Она внучка известного жонглёра и атлета, заслуженного артиста Молдавской ССР Владимира Херца. Он выступал на одних подмостках с Поддубным. Сын Херца — Александр стал лауреатом всесоюзных конкурсов циркового искусства, его дочь Наталья — дрессировщицей. Её дети, в том числе Талина, также обучались дрессировке и работали ассистентами в номере матери.
Однако Талина Херц десять лет назад закончила карьеру дрессировщицы. Она работала курьером в одной из зарубежных фирм.
Ранее сообщалось, что СМИ назвали причину смерти актрисы из фильма «Москва слезам не верит» Татьяны Жуковой-Киртбаи. Артистка скончалась из-за острой сердечной недостаточности.