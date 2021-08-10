Названа причина смерти актрисы из фильма «Москва слезам не верит»

СМИ назвали причину смерти актрисы из фильма «Москва слезам не верит» Татьяны Жуковой-Киртбаи. По данным РЕН ТВ, артистка скончалась из-за острой сердечной недостаточности.

Актриса скончалась в своей квартире в центре Москвы. Ранее сообщалось, что она умерла в возрасте 81 года.

Жукова-Киртбая сыграла за свою жизнь примерно в 40 фильмах. Зрителям она наиболее известна по кинолентам «Москва слезам не верит», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Воронины», «Склифосовский» и многим другим. В театре «Содружество актёров Таганки» актриса выступала с 1993 года.

До этого стало известно, что американская актриса и продюсер Марки Пост, сыгравшая в трёх эпизодах ситкома «Клиника», умерла от рака в возрасте 70 лет. Менеджер артистки подчеркнула, что покойная боролась с недугом около четырёх лет. Она не стала делать перерыв в карьере после диагноза или навсегда уходить из кино.