На 82-м году жизни умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит» Татьяна Жукова-Киртбая, передаёт пресс-служба театра «Содружество актёров Таганки». Причина её смерти не сообщается.

Для коллектива «Содружества актёров Таганки» Татьяна Ивановна была настоящей хранительницей профессиональных традиций и наставником для молодых коллег, — говорится в сообщении.

Жукова-Киртбая сыграла за свою жизнь примерно в 40 фильмах. Зрителям она наиболее известна по кинолентам «Москва слезам не верит», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Воронины», «Склифосовский» и многим другим.

В театре «Содружество актёров Таганки» актриса выступала с 1993 года.

Ранее сообщалось, что американская актриса Джейн Уизерс умерла на 96-м году жизни. Её считают последней звездой Голливуда 1930-х после ухода из жизни двукратной обладательницы «Оскара» Оливии де Хэвилленд в 2020-м. Дочь покойной — дизайнер костюмов Кендалл Эррер — отметила, что мать очень любила свою работу и с удовольствием говорила о карьере.