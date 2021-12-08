Из шахты «Листвяжная» подняли ещё одно тело

В пресс-службе МЧС России сообщили, что из шахты «Листвяжная» подняли тело ещё одного человека. В настоящее время продолжаются поиски ещё одного шахтёра. Об этом сообщает РИА Новости.

Отделениями ВГСЧ МЧС России поднято на поверхность тело ещё одного человека из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Продолжаются поиски ещё одного шахтера, — говорится в сообщении.

Известно, что на месте аварии проводились работы по проветриванию и улучшение газовой атмосферы. Это позволило горноспасателям МЧС России провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтёров. На данный момент необследованными остаются 890 метров горных выработок.

Ранее сообщалось, что на поверхность подняли тела 13 погибших. Это 12 шахтёров и один горноспасатель, сообщили в МЧС. Как пояснили в МЧС, кроме поиска тел горноспасатели в круглосуточном режиме ведут ревизию оборудования участкового водоотлива, восстанавливают вентиляционные сооружения и системы аэрогазового контроля в шахте.