Из квартиры безработного в Москве украли около 5 млн рублей

Неизвестные ограбили жителя Москвы прямо в его квартире. Несколько человек ворвались в жилище и забрали крупную сумму денег.
Инцидент произошёл на северо-западе столицы,
Пятеро неизвестных под надуманным предлогом прошли в квартиру безработного, где открыто похитили у него 4,7 млн рублей и часы Breitling и скрылись, — цитирует агентство сообщение столичного главка МВД.
Общий материальный ущерб составил около 4,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
Ранее, как писал NEWS.ru, житель Приозерска пожаловался в полицию на то, что подвергся разбойному нападению группы малознакомых людей, в числе которых была беременная женщина. По его словам, злоумышленники проникли в его квартиру ночью, избили его и забрали телевизор, ноутбук, мобильный телефон, игровую приставку и 100 тысяч рублей.
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