Из квартиры безработного в Москве украли около 5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/6be82780-a7ca-11ea-bbf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные ограбили жителя Москвы прямо в его квартире. Несколько человек ворвались в жилище и забрали крупную сумму денег.

Инцидент произошёл на северо-западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Пятеро неизвестных под надуманным предлогом прошли в квартиру безработного, где открыто похитили у него 4,7 млн рублей и часы Breitling и скрылись, — цитирует агентство сообщение столичного главка МВД.

Общий материальный ущерб составил около 4,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее, как писал NEWS.ru, житель Приозерска пожаловался в полицию на то, что подвергся разбойному нападению группы малознакомых людей, в числе которых была беременная женщина. По его словам, злоумышленники проникли в его квартиру ночью, избили его и забрали телевизор, ноутбук, мобильный телефон, игровую приставку и 100 тысяч рублей.