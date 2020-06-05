Беременная женщина в компании пяти мужчин ограбила жителя Приозёрска

https://static.news.ru/photo/de7c4ed8-a712-11ea-b71b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Приозёрска 1996 года рождения пожаловался в полицию на то, что подвергся разбойному нападению группы малознакомых людей, в числе которых была беременная женщина.

По словам потерпевшего, злоумышленники проникли в его квартиру ночью, отжав входную дверь монтировкой. Они избили заявителя и забрали у него телевизор, ноутбук, мобильный телефон и игровую приставку. Кроме того, у него были похищены деньги в сумме 100 тысяч рублей.

Полицейские нашли нападавших на следующий день после обращения потерпевшего. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Всех мужчин поместили в изолятор временного содержания. Женщину из-за беременности отпустили под подписку о невыезде, сообщают «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве четверо злоумышленников ограбили бездомного, угрожая ему ножом. От лишился телефона, беспроводных наушников и 400 рублей.