Истребитель ВВС Ливии разбился во время парада в Бенгази

https://static.news.ru/photo/722c6e86-c0a5-11eb-9c2a-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Ливии разбился во время военного парада в городе Бенгази. Пилот погиб, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в военных кругах страны.

Известно, что управлявший воздушным судном военный в какой-то момент потерял контроль над машиной. Однако причины и обстоятельства произошедшего доподлинно неизвестны, сейчас они выясняются.

Днём ранее официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад аль-Мисмари заявлял, что планируемый в Бенгази на военной базе Бенина парад станет крупнейшим военным парадом в истории страны.

Ранее сообщалось, что на репетиции парада были замечены российские вертолёты Ми-24. Африканская страна владеет тремя такими боевыми машинами.