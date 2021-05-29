Истребитель ВВС Ливии разбился во время парада в Бенгази

Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Ливии разбился во время военного парада в городе Бенгази. Пилот погиб, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в военных кругах страны.
Известно, что управлявший воздушным судном военный в какой-то момент
Днём ранее официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад аль-Мисмари заявлял, что планируемый в Бенгази на военной базе Бенина парад станет крупнейшим военным парадом в истории страны.
Ранее сообщалось, что на репетиции парада были замечены российские вертолёты Ми-24. Африканская страна владеет тремя такими боевыми машинами.