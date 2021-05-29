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Истребитель ВВС Ливии разбился во время парада в Бенгази

20:04, 29 мая 2021
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Ливии разбился во время военного парада в городе Бенгази. Пилот погиб, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в военных кругах страны.

Известно, что управлявший воздушным судном военный в какой-то момент потерял контроль над машиной. Однако причины и обстоятельства произошедшего доподлинно неизвестны, сейчас они выясняются.

Днём ранее официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад аль-Мисмари заявлял, что планируемый в Бенгази на военной базе Бенина парад станет крупнейшим военным парадом в истории страны.

Ранее сообщалось, что на репетиции парада были замечены российские вертолёты Ми-24. Африканская страна владеет тремя такими боевыми машинами.

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