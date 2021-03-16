Истребитель F-22 ВВС США совершил аварийную посадку, «клюнув носом»

https://static.news.ru/photo/9f8557ce-8637-11eb-82c6-96000091f725_660.jpg Фото: SMG/Global Look Press

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил аварийную посадку. Во время приземления самолёт опёрся носовой частью на взлётно-посадочную полосу (ВПП).

Как сообщило американское издание The Drive со ссылкой на материалы из Facebook , инцидент произошёл 15 марта на авиабазе Энглин во Флориде. Причины произошедшего не называются. В издании только отметили, что во время полёта произошла «аварийная ситуация».

facebook.com/AirForceForum

Пилота истребителя доставили в больницу для «обследования». О том, травмирован ли лётчик и если да, то как сильно, не сообщается.

Меж тем The Drive напомнил, что в настоящее время ВВС США располагают 185 истребителями F-22 Raptor, из которых боеготовыми являются только 125.

Ранее NEWS.ru писал, что в США два человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта, столкнувшегося с автомобилем. Инцидент произошёл в городе Меброк-Пайнс в штате Флорида около 15:00 по местному времени (около 22:00 мск). Самолёт упал через несколько минут после взлёта из аэропорта.