Истребитель F-22 ВВС США совершил аварийную посадку, «клюнув носом»

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor Военно-воздушных сил (ВВС) США совершил аварийную посадку. Во время приземления самолёт опёрся носовой частью на взлётно-посадочную полосу (ВПП).
Как сообщило американское издание The Drive со ссылкой на
Пилота истребителя доставили в больницу для «обследования». О том, травмирован ли лётчик и если да, то как сильно, не сообщается.
Меж тем The Drive напомнил, что в настоящее время ВВС США располагают 185 истребителями F-22 Raptor, из которых боеготовыми являются только 125.
Ранее NEWS.ru писал, что в США два человека погибли в результате крушения одномоторного самолёта, столкнувшегося с автомобилем. Инцидент произошёл в городе Меброк-Пайнс в штате Флорида около 15:00 по местному времени (около 22:00 мск). Самолёт