Историк Соколов проиграл суд против своей бывшей студентки

https://static.news.ru/photo/51d8c490-6ba5-11eb-baf0-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Петроградский суд Санкт-Петербурга отказался удовлетворить иск историка Олега Соколова к его бывшей студентке Екатерине Пржигодзкой и Первому каналу о защите чести и достоинства. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба Санкт-Петербурга.

Информацией, порочащей его честь, Соколов посчитал публичные обвинения в избиениях, угрозах убийством в одном из выпусков программы «Док-Ток» на Первом канале. Речь идёт о выпуске, где снялась бывшая девушка Соколова Екатерина Пржигодзкая. В программе она рассказала об издевательствах со стороны историка. Девушка снялась в передаче после выступления в суде в качестве свидетеля обвинения по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Соколов требовал от ответчиков опровержения и 1000 рублей возмещения морального ущерба.

25 декабря 2020 года Соколов был признан виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Суд назначил ему наказание в виде 12,5 года колонии строгого режима.

NEWS.ru писал о том, что ранее суд в Петербурге отклонил аналогичный иск Соколова: историк требовал удалить фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона».