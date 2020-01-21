https://static.news.ru/photo/55807ea4-3cd9-11ea-89b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/Global Look Press

Сотрудники Национальной полиции Испании задержали гражданина России, который был объявлен в общеевропейский розыск властями Германии. Мужчина жил в палатках на улицах города Нерха, попрошайничал и постоянно менял место ночлега. При себе у него не было никаких документов.

Расследование в отношении россиянина было начато в ноябре 2019 года, когда Нацполиции стало известно о том, что беглец может находиться на территории Испании. В сентябре 2019 года мужчина воспользовался переводом из тюрьмы в больницу немецкого Гюнцбурга, взял в заложники одну из медсестёр и, угрожая убить её самодельным ножом, заставил охранника открыть дверь, после чего сбежал, сказано в пресс-релизе.

Как отмечается, россиянин является носителем инфекционных заболеваний. Сотрудники полиции были предупреждены о том, что при задержании он может напасть и начать кусаться.

Ранее NEWS.ru писал, что в Испании силовики задержали гражданина РФ за контрабанду кокаина.