https://static.news.ru/photo/bea98f68-54a0-11ea-9382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вахитовский районный суд Казани 21 февраля избрал меру пресечения для уроженца Донбасса и гражданина Украины Руслана Ширинова в виде заключения под стражу. Мужчину обвиняют в участии в деятельности международной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в РФ).

Инстанция решила оставить подсудимого под стражей до 18 апреля 2020 года. Таким образом судом было удовлетворено ходатайство следствия.

Защита предполагаемого исламиста просила избрать для Ширинова меру пресечения в более мягкой форме, однако просьбу отклонили.

Гражданин Украины приехал в Казань в качестве трудового эмигранта. Его обвиняют в агитационной деятельности и публикации экстремистских материалов в социальных сетях, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

Ранее NEWS.ru писал, что Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистского сообщества.

В пресс-службе суда приводят имена фигурантов: Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Артык Калбаев, Алтынбек Козонов.