Вахитовский районный суд Казани 21 февраля избрал меру пресечения для уроженца Донбасса и гражданина Украины Руслана Ширинова в виде заключения под стражу. Мужчину обвиняют в участии в деятельности международной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещена в РФ).
Инстанция решила оставить подсудимого под стражей до 18 апреля 2020 года. Таким образом судом было удовлетворено ходатайство следствия.
Защита предполагаемого исламиста просила избрать для Ширинова меру пресечения в более мягкой форме, однако просьбу отклонили.
Гражданин Украины приехал в Казань в качестве трудового эмигранта. Его обвиняют в агитационной деятельности и публикации экстремистских материалов в социальных сетях,
Ранее NEWS.ru писал, что Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистского сообщества.
В пресс-службе суда приводят имена фигурантов: Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Артык Калбаев, Алтынбек Козонов.
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