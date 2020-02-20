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Действия мужчины, открывшего стрельбу в германском Ханау, были продиктованы экстремистскими побуждениями праворадикальной направленности. Данную информацию обнародовали в немецких СМИ 20 февраля со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что к выводу о правоэкстремистских мотивах преступления пришли следователи после изучения оставленных стрелком материалов в виде письменного обращения и видеообъяснения. Личность преступника установлена. Это — житель Германии Тобиас Р....