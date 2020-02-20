Мещанский суд Москвы арестовал шестерых приезжих из Киргизии, подозреваемых в создании экстремистского сообщества.
В пресс-службе суда приводят имена фигурантов: Айбек Мамажунусов, Мурзы Кушуев, Айбек Халматов, Асан Уулу, Калбаев Артык, Козонов Алтынбек.
Ранее Федеральная служба безопасности задержала жителя Московской области. Мужчина перечислил террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) свыше 25 млн рублей. Подозреваемый, по данным силовиков, состоял в законспирированной ячейке радикалов. Преступники собирали средства для нужд боевиков. Незаконную деятельность пресекли ФСБ, Росфинмониторинг и Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ, писал NEWS.ru.
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