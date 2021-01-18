И.о. директора «Буйнакскводоканала» задержан по делу о массовом отравлении

https://static.news.ru/photo/739b4e9a-5994-11eb-a5cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполняющий обязанности директора предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаб Шарипов был задержан в рамках расследования уголовного дела по факту массового отравления в Буйнакске и Дагестане.

Шарипов занимал должность директора с 8 октября 2020 года. Он выполнял работы и услуги по доставке питьевой воды жителям Буйнакска, которые не отвечали требованиями безопасности жизни и здоровья людей, сообщает СУ СК РФ по Дагестану.

У пострадавших была диагностирована кишечная инфекция. В настоящее время Шарипова задержали. Его подозревают в совершении преступления по части 2 статьи 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Решается вопрос о заключении Шарипова под стражу.

12 января с острой кишечной инфекцией в Буйнакске были госпитализированы 199 человек, из них 170 детей. Причиной стала загрязнённая водопроводная вода.

Как писал NEWS.ru, к 17 января из больниц были выписаны более 75% госпитализированных с отравлением — 153 человека. 48 пациентов находятся под наблюдением, среди них 22 ребёнка. Все они в удовлетворительном состоянии. После массового отравления в Буйнакске местных жителей провакцинируют от гепатита А. Прививку должны получить 8947 детей.