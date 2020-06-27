Грузовик насмерть сбил велосипедиста на Юго-Западе Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи начали изучать видео, на котором видно, как неизвестные на одной из улиц Новосибирска затолкали мужчину в багажник машины и увезли в неизвестном направлении.

Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ. По его данным, информация о случившемся появилась 28 июня в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Сейчас следователи разыскивают похитителей. По факту возможного...