Происшествия

Грузовик насмерть сбил велосипедиста на Юго-Западе Москвы

16:06, 28 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Юго-Западе Москвы произошло ДТП. Грузовой автомобиль насмерть сбил велосипедиста.

Инцидент произошёл при съезде с Варшавского шоссе на Новобутовскую улицу. Следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция работают на месте происшествия. Причины аварии выясняются, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, подросток попал в ДТП в Саратовской области, не справившись с управлением. Он скончался в больнице, ещё один человек пострадал. Авария произошла на подъезде к селу Чардым Воскресенского района.

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