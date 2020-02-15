Грузинские спасатели ищут российскую туристку, которая пропала после схода лавины на горнолыжном курорте Гудаури.
Об этом ТАСС
Компания развития горных курортов Грузии обратилась к отдыхающим с просьбой не заходить на запрещённые участки, кататься на безопасных трассах и всегда следовать указаниям администрации курортов.
Ранее в феврале другая российская туристка погибла при сходе лавины в Грузии, сообщал NEWS.ru. Несчастный случай произошёл недалеко от посёлка Степанцминда на трассе Коби — Гудаури.
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