https://static.news.ru/photo/55f2131e-5013-11ea-8895-fa163e074e61_660.jpg Фото: snowboard_trainer_gudauri/instagram.com

Грузинские спасатели ищут российскую туристку, которая пропала после схода лавины на горнолыжном курорте Гудаури.

Об этом ТАСС рассказали в Компании развития горных курортов — подразделении Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. По данным спасателей, группа из четырёх россиян каталась на лыжах или сноубордах в районе горы Садзеле в запрещённой зоне без необходимого снаряжения. Своими действиями туристы спровоцировали сход лавины. Троих россиян удалось спасти сразу.

Компания развития горных курортов Грузии обратилась к отдыхающим с просьбой не заходить на запрещённые участки, кататься на безопасных трассах и всегда следовать указаниям администрации курортов.

Ранее в феврале другая российская туристка погибла при сходе лавины в Грузии, сообщал NEWS.ru. Несчастный случай произошёл недалеко от посёлка Степанцминда на трассе Коби — Гудаури.