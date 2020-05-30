Группа вооружённых боевиков напала на колонну в Буркина-Фасо

https://static.news.ru/photo/a101402c-a271-11ea-aedf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dracorius White/Global Look Press

Министерство связи Буркина-Фасо сообщило об инциденте на севере страны. Группа вооружённых боевиков напала на колонну транспортных средств, которые принадлежат торговцам.

Эта подлая атака, направленная против гражданского населения, в частности детей и женщин, напоминает о важности усилий по обеспечению безопасности, которые предпринимают вооружённые силы и службы безопасности на всей территории страны, — цитирует сообщение РИА Новости.

Нападение произошло в провинции Лорум. Колонна направлялась в департамент Солле. Ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна группировка.

NEWS.ru писал ранее, что террорист-смертник попытался напасть на базу спецназа в Кабуле.