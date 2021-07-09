Громят мусорки и бьют полицию: проигрыш Англии на Евро свёл фанатов с ума

19 сотрудников полиции получили травмы в Лондоне во время столкновений с фанатами после проигрыша Англии на Евро-2020. Болельщики начали громить мусорные баки и вести себя агрессивно, нападать на полицию, сказано в заявлении правоохранителей.

К сожалению, 19 наших офицеров пострадали в ходе столкновений с толпами [фанатов]. Это совершенно неприемлемо, — добавили в ведомстве.

Полиция поблагодарила фанатов, которые были в хорошем настроении и вели себя прилично. Однако 49 самых ярых нарушителей спокойствия правоохранителям пришлось арестовать. Сколько пострадавших среди самих фанатов, пока неизвестно.

Также после матча началась травля трёх футболистов из английской сборной в соцсетях. Тех, кто оставлял расистские комментарии в адрес Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Саки обещали наказать.

Кроме того, в соцсетях появились кадры, как британские фанаты напали на итальянских после победы Италии. На это отреагировали британцы в соцсетях, отметив, что болельщики после матча ведут себя отвратительно.

Болельщики Италии подверглись нападению после игры на лондонском Уэмбли. Видя все расовые оскорбления, брошенные в адрес Санчо, Рэшфорда и Саки, я действительно счастлив, что Италия победила, — написал комментатор ролика с избиением.

Видео: 18+

Italy fans were attacked after the game in Wembley, London. Seeing all the racial slurs being thrown at Sancho, Rashford and Saka, I'm really happy Italy won. England fans #Euro2020Final #EURO2020 pic.twitter.com/l0Z43WFvOG — King Melvin (@melvinnasasira) July 11, 2021

В финале Евро-2020 встретились сборные Италии и Англии. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой итальянцев со счётом 3:2​​​. Основное и дополнительное время матча завершились со счётом 1:1.