Граната взорвалась около автомойки в Харькове

https://static.news.ru/photo/47a2e532-cf47-11ea-9aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове на улице Глебовской произошёл взрыв ручной гранаты ГРД-5. Был повреждён фасад здания автомойки, а также выбиты окна.

На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа Киевского отдела полиции и специалисты-взрывотехники. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

NEWS.ru писал, что на Украине в офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» бросили гранату. Инцидент произошёл в Полтаве. Секретарь организации вышла в другую комнату, поэтому в момент взрыва не пострадала. К нападению могут быть причастны националисты, сообщали украинские СМИ.

Ранее в Киеве возле офиса депутата Верховной рады и главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука произошёл взрыв.