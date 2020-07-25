Граната взорвалась около автомойки в Харькове

В Харькове на улице Глебовской произошёл взрыв ручной гранаты ГРД-5. Был повреждён фасад здания автомойки, а также выбиты окна.
На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа Киевского отдела полиции и специалисты-взрывотехники. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
NEWS.ru писал, что на Украине в офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» бросили гранату. Инцидент произошёл в Полтаве. Секретарь организации вышла в другую комнату, поэтому в момент взрыва не пострадала. К нападению могут быть причастны националисты, сообщали украинские СМИ.
Ранее в Киеве возле офиса депутата Верховной рады и главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука произошёл взрыв.
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