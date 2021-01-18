Горьковское шоссе частично перекрыли после смертельной аварии в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/5828131a-5a06-11eb-971d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение по Горьковскому шоссе в сторону Москвы перекрыто после ДТП с участием микроавтобуса и грузовика.

Авария произошла около 04:00 19 января на 72-м км трассы М-7 в Павловском Посаде. «Газель» с пассажирами на полном ходу врезалась в припаркованный грузовик, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

В результате столкновения погибли трое пассажиров, ещё шестеро получили травмы разной степени тяжести. По предварительным данным, виновен в аварии водитель микроавтобуса, который, вероятно, заснул за рулём.

На время перекрытия шоссе организован маршрут объезда через Электрогорск.

Как писал NEWS.ru ранее, двое граждан Украины погибли и ещё двое получили травмы в ДТП на трассе М4 в Ростовской области, при котором перевернулся рейсовый автобус Москва — Донецк.