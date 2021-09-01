Голый наркоман пытался сжечь себя в магазине косметики

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В Петербурге полностью обнажённый мужчина, находящийся под действием наркотических веществ, пытался совершить акт самосожжения в магазине косметики с помощью дезодоранта. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».

В результате произошедшего мужчина в наркотическом опьянении доставлен в медучреждение. Его состояние удовлетворительное, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По имеющимся данным, мужчина 1995 года рождения вечером 31 сентября пытался себя поджечь с помощью дезодоранта в магазине косметики, расположенном в торговом комплексе «Порт-Находка 2» по адресу: Тепловозная улица, 31.

Ранее подобным образом пытался свести счёты с жизнью украинец во время военного парада в честь 30-летия независимости Украины. Потерпевшего вовремя потушили очевидцы происшествия, значительных повреждений он не получил.