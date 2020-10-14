Главврач рассказал о состоянии раненой бабушки нижегородского стрелка

https://static.news.ru/photo/4d28b636-0e34-11eb-b749-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики оценивают состояние бабушки нижегородского стрелка как крайне тяжёлое. Её привезли в больницу с проникающей огнестрельной травмой живота и практически полностью раздробленной рукой.

Когда её к нам привезли, она была обескровлена — огромная кровопотеря была. Ей сделали операцию в течение нескольких часов, — приводит телеканал «360» слова главврача Борской ЦРБ Александра Смирнова.

Врач добавил, что в течение шести часов давление у женщины было 55 на 30.

С такими показателями люди обычно не живут. Сейчас давление у пострадавшей поднялось. Она в сознании. Прогноз пока непонятный, — добавил он.

12 октября 18-летний Даниил Монахов устроил стрельбу в посёлке Большеорловском. Ружьё он взял в доме у бабушки, к которой приехал в гости (сначала он выстрелил в неё). В результате убиты трое мужчин, ещё один и две женщины ранены. Сам молодой человек скрылся в лесу и покончил с собой.

Монахов с детства интересовался оружием, отмечают его знакомые. Лицензию на ружьё ему дали меньше месяца назад. По мнению Следственного комитета, ответственные за это органы допустили ряд нарушений. У юноши была депрессия, кроме того, его записи в соцсетях свидетельствовали о «приверженности к деструктивным движениям». Сыщики возбудили уголовное дело о халатности, а также по факту убийства людей, писал NEWS.ru.