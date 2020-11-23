Главу отдела полиции Дагестана обвинили в связи с терактами 2010 года

https://static.news.ru/photo/6624192e-2d87-11eb-8be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет предъявил обвинения начальнику отдела полиции Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву в причастности к терактам в московском метро в 2010 году.

В рамках уголовного дела о совершенных 29 марта 2010 года террористических актах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Московского метрополитена Главным следственным управлением СК во взаимодействии с ФСБ России задержан начальник ОМВД России по Кизлярскому району полковник полиции Гази Исаев. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 205 УК РФ (участие в преступном сообществе, бандитизм, террористический акт), — приводит ТАСС слова официального представителя СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, Исаев был членом организации «Имарат Кавказ» («Кавказский эмират», запрещённая в России организация — NEWS.ru), в 2009-2010 годах он уведомлял представителей группировки об операциях полиции, лично перевозил руководителей организации в Дагестане, в том числе сам отвёз одну из смертниц на автовокзал, откуда она отправилась в Москву.

Утром 29 марта в московском метро прогремели два взрыва: один на станции метро «Лубянка», второй на «Парке Культуры». В результате атаки двух террористок-смертниц погиб 41 человек, 88 получили ранения. Тогда ответственность за теракты взял на себя глава организации «Кавказский эмират» Доку Умаров.

Ранее NEWS.ru писал, что обвиняемые в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале получили тюремные сроки. Они осуждены по статьям УК РФ о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия.