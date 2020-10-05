Главу Минздрава Чувашии избили гаечным ключом

https://static.news.ru/photo/7afc7d76-06fb-11eb-88df-fa163e074e61_660.jpg Владимир Степанов Фото: medicin.cap.ru

На главу Министерства здравоохранения Чувашской Республики Владимира Степанова напали возле Дома правительства в Чебоксарах.

Следственный комитет РФ возбудил по факту происшествия уголовное дело. Само нападение произошло 3 октября. 23-летний местный житель, недовольный одним из решений министра, избил Степанова гаечным ключом. Глава регионального Минздрава активно защищался, поэтому отделался незначительными травмами и ссадинами. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

Нападавшего задержали на месте преступления. Против него возбуждено дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Молодому человеку грозит до пяти лет тюремного заключения, решается вопрос о взятии его под стражу. Следствие считает, что у задержанного могут быть психические отклонения. Об этом сообщают «Новые известия».

Как передавал NEWS.ru, 30 сентября в Москве неизвестный злоумышленник ограбил в 65-летнего депутата Госдумы и заслуженного врача России Анатолия Петрова. Инцидент произошёл на парковке МКАД. Злоумышленник вытащил из автомобиля сумку с документами, в которой были 6,5 тысячи рублей.