Глава управления Росимущества вместе с заместителем задержаны в Крыму

https://static.news.ru/photo/2e99052e-8bdd-11ea-8858-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сотрудники Росимущества в Крыму стали фигурантами уголовного дела о получении взятки. Они были задержаны.

Как сообщает главное следственное управление Следственного комитета России, 30 апреля начальник отдела получил через своего заместителя взятку за выдачу документов на утилизацию двух автомобилей и прицепа, которые были обращены в собственность государства. Транспортные средства были непригодны для продажи. Чиновники взяли деньги за действия, которые входили в их должностные обязанности.

Подозреваемых задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере и посредничестве во взяточничестве.

Начальник Крымского управления Росимущества может отправиться в колонию на срок до шести лет с крупным штрафом, его заместителю грозит до четырёх лет или серьёзный штрафом.

NEWS.ru писал, что советника вице-губернатора Свердловской области задержали за взятки.