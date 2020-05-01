Глава управления Росимущества вместе с заместителем задержаны в Крыму

Сотрудники Росимущества в Крыму стали фигурантами уголовного дела о получении взятки. Они были задержаны.
Как сообщает главное следственное управление Следственного комитета России, 30 апреля начальник отдела получил через своего заместителя взятку за выдачу документов на утилизацию двух автомобилей и прицепа, которые были обращены в собственность государства. Транспортные средства были непригодны для продажи. Чиновники взяли деньги за действия, которые входили в их должностные обязанности.
Подозреваемых задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере и посредничестве во взяточничестве.
Начальник Крымского управления Росимущества может отправиться в колонию на срок до шести лет с крупным штрафом, его заместителю грозит до четырёх лет или серьёзный штрафом.
NEWS.ru писал, что советника вице-губернатора Свердловской области задержали за взятки.
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