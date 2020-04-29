Советника вице-губернатора Свердловской области задержали за взятки

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Советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько Владислава Русакова задержали по делу о взятке. Задержание произошло в Екатеринбурге.

Задержан советник Бидонько Владислав Русаков. Он проходит по делу о взятке, — сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах региона.

Источник агентства также пояснил, что дело связано с тем периодом, когда задержанный был на службе в администрации города со статусом закрытого административно-территориального образования Лесной. После этого, с 2018 года, он занимает должность советника вице-губернатора Свердловской области.

Издание «Коммерсант» сообщает , ссылаясь на свой источник в администрации губернатора, что 29 апреля Владислав Русаков уволился по собственному желанию.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший замгубернатора Курганской области Сергей Пугин задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, ущерб от действий экс-чиновника превысил 195 млн рублей.