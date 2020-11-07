Гибель телеведущего Александра Колтового подтвердил НТВ

https://static.news.ru/photo/9af82a7c-210d-11eb-a2d6-fa163e074e61_660.jpg Александр Колтовой Фото: koltovoy/instagram.com

Телеканал НТВ подтвердил, что 41-летний ведущий проектов «ДНК» и «Звёзды сошлись» Александр Колтовой и его жена погибли в авиакатастрофе.

С прискорбием подтверждаем, что наш коллега <..> Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолёта в Московской области, — сообщила пресс-служба НТВ.

Колтовой вместе с супругой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna в Подмосковье. В правоохранительных органах сообщали, что он находился за штурвалом, а его жена была пассажиркой.

Телеведущий увлекался пилотированием, в его Instagram неоднократно появлялись публикации с самолётами. Свой последний ролик в соцсети он выложил шесть дней назад из аэропорта Мячково.

Ранее NEWS.ru публиковал видео, на котором виден момент падения Cessna возле подмосковного посёлка Томилино. На кадрах видно, как из самолёта валит дым ещё в полёте. Машина быстро скрывается за деревьями, затем слышен громкий звук падения.