Генерал ФСБ высказался об аресте в Крыму шпионившего на Украину моряка

https://static.news.ru/photo/c778c1b8-d254-11ea-bbf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спецслужбы Украины используют в Крыму свои оставшиеся ресурсы для получения секретной информации о России. Об этом заявил бывший начальник ЦОС ФСБ, член высшего совета движения «Сильная Россия» генерал Александр Михайлов, комментируя задержание в Севастополе российского военнослужащего.

Он отметил, что после присоединения Крыма прошло ещё мало времени. На полуострове, по его словам, живут много людей, которые имеют родственников на Украине, которые, в свою очередь, могут работать в спецслужбах.

Это естественный процесс, когда вчера братское государство стало вести работу против России. И, естественно, они используют свои оставшиеся в Крыму ресурсы для получения разведывательной информации, — приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Москве не должны забывать, что территория Крыма долгое время была в составе Украины. Россия, по его словам, должна быть готова к любому развитию событий, а ФСБ в Крыму должна обеспечивать безопасность, находясь «в состоянии режима, то есть повышенной готовности».

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Севастополе военнослужащего Черноморского флота. Его подозревают в передаче секретных сведений украинской разведке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Суд уже заключил военного под стражу, писал NEWS.ru.