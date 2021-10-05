Фуры перевернулись при спуске с горы в Норильске

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Женщина, спасшаяся с прогулочного судна «Фаворит», затонувшего в Белом море, скончалась от переохлаждения. Об этом рассказал РИА представитель экстренных служб. После крушения, как стало известно ранее, спаслись два человека — обоих госпитализировали.

Из двоих спасённых один человек скончался от переохлаждения. Женщина, — сказал собеседник агентства. В Белом море потерпело крушение частное судно «Фаворит». В момент крушения экипаж подал сигнал бедствия, уведомив о...