Эксперт дал советы по управлению автомобилем в снегопад

https://static.news.ru/photo/70caf028-6e9b-11eb-ae7d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обрушившийся на центральную часть России снегопад стал настоящим испытанием для водителей. В столичном регионе погода обновляет рекорд за рекордом. И зачастую автовладельцы с трудом вспоминают навыки вождения в таких экстремальных условиях.

Вспомнить полезные приёмы помог эксперт Илья Пименов. Он поделился основными из них.

Он, в частности, напомнил, что при уборке дорог между полосами часто остаются снежные наносы, которые осложняют выполнение манёвров. В связи с этим, по его словам, важно правильно выбирать угол въезда на такой участок и выезда из него. Чем острее угол, тем лучше. При этом манёвр должен быть максимально плавный.

Не следует забывать при снегопаде о световых приборах. Например, многие водители включают в светлое время суток только дневные ходовые огни, а задние габаритные огни при этом не горят. Однако при густом и плотном снеге такую машину сзади видно хуже, чем с включёнными габаритами. Поэтому, подчеркнул Пименов, при плохой погоде всегда необходимо включать ближний свет.

Автоэксперт также напомнил, что при проездах по заснеженным дорогам нужно плавно нажимать педаль газа и так же максимально плавно тормозить. При входе в поворот он посоветовал «брать» аккуратно — сбрасывая газ до поворота и добавляя после.

Даже владельцам кроссоверов или внедорожников он рекомендовал «не лезть» в глубокий снег и по возможности объезжать сугробы. Слишком велик риск недооценить глубину снега и забуксовать, либо принять залежавшийся смёрзшийся снег за свежий и рыхлый, что приведёт к повреждению автомобиля.

Кроме того, Пименов призвал не торопиться и закладывать на дорогу больше времени, при движении соблюдать боковой интервал и дистанцию до впереди идущего автомобиля, не расслабляться за рулём и держаться за него обеими руками, а по возможности и вовсе не садиться за руль в такую погоду.

Ранее NEWS.ru писал, что 13 февраля 2021 года войдёт в историю самых снежных за 142-летнюю историю метеонаблюдений Москвы. Высота сугробов достигала 58–59 сантиметров, до мирового рекорда не хватило совсем чуть-чуть. По данным метеорологов, в столицу за двое суток выпало почти 85% месячной нормы осадков. Местные власти уже сообщили, что на расчистку снега потребуется не менее пяти дней.