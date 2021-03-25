ФСБ задержала руководителей двух энергетических компаний

https://static.news.ru/photo/aef0674a-8e0b-11eb-9638-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ совместно с сотрудниками СК РФ, МВД и Росгвардии задержали в Москве и в Архангельске руководителей двух энергетических компаний — АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным источника, задержанные подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к тяжким последствиям, а также в особо крупном уклонении от налогов. Следствие предполагает, что допущенное ими превышение полномочий в период с 2018 по 2020 год создавало угрозу энергетической безопасности Архангельской области.

Помимо этого, речь идёт о дестабилизации работы компании «Архоблэнерго», понёсшей материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей. Чистый убыток организации превысил 290 млн рублей. Её кредиторская задолженность была искусственно увеличена до суммы, превышающей 1 млрд рублей, а задолженность по налогам и страховым взносам составила более 140 млн.

Дестабилизация финансового положения компании, считают следователи, была осознанным шагом со стороны подозреваемых. В случае банкротства организации они намеревались монополизировать топливно-энергетический рынок региона.

Ранее NEWS.ru писал, что следователи задержали муниципального депутата Алексея Яковлева. Несколько дней назад он был объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о преступлении коррупционной направленности.