ФСБ задержала руководителей двух энергетических компаний

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ совместно с сотрудниками СК РФ, МВД и Росгвардии задержали в Москве и в Архангельске руководителей двух энергетических компаний — АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным источника, задержанные
Помимо этого, речь идёт о дестабилизации работы компании «Архоблэнерго», понёсшей материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей. Чистый убыток организации превысил 290 млн рублей. Её кредиторская задолженность была искусственно увеличена до суммы, превышающей 1 млрд рублей, а задолженность по налогам и страховым взносам составила более 140 млн.
Дестабилизация финансового положения компании, считают следователи, была осознанным шагом со стороны подозреваемых. В случае банкротства организации они намеревались монополизировать топливно-энергетический рынок региона.
Ранее NEWS.ru писал, что следователи задержали муниципального депутата Алексея Яковлева. Несколько дней назад он был объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о преступлении коррупционной направленности.