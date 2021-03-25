Прославившегося из-за жены депутата задержали по подозрению в мошенничестве

https://static.news.ru/photo/f63dac8e-8d7a-11eb-9b8a-96000091f725_660.jpg Алексей Яковлев Фото: sovet-shchelkovo.ru

Следователи задержали муниципального депутата Алексея Яковлева, несколько дней назад объявленного в федеральный розыск по уголовному делу о преступлении коррупционной направленности.

Яковлев в 2014 году стал депутатом городского поселения Щёлково (Московская область), а позже, когда муниципалитет преобразовали, он перешёл на работу в Совет депутатов городского округа. В 2018 году имя подмосковного политика узнали по всей России благодаря его жене Оксане. Девушка тогда перекрыла МКАД, чтобы снять клип, а после задержания выяснилось, что у неё просрочены водительские права. В 2019 году она угодила в очередной скандал, поздравив ветеранов с Днём Победы танцем в нижнем белье и гимнастёрке у шеста.

В 2021 году у правоохранителей возникли вопросы к самому 33-летнему Алексею Яковлеву. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По версии следствия, будучи депутатом, мужчина брал деньги у щёлковских предпринимателей, взамен позволяя им спокойно заниматься бизнесом на территории городского округа. Собеседник издания уверяет, что только с одного предпринимателя Яковлев взял около 1 млн рублей в течение года.

Несколько дней назад подозреваемый исчез из дома вместе с женой. Однако 24 марта его нашли и задержали в Москве. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. На причастность к этому же преступлению проверяют должностных лиц из администрации Щёлково.

Яковлев был ранее судим по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление и сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Судимость погашена в 2013 году.

NEWS.ru писал, что большинство из тех, кто в 2020 году был осуждён в России за коррупцию, отделались штрафами и условными сроками. К реальному лишению свободы суды приговорили только около 18% осуждённых. В качестве дополнительного наказания к 1,3 тысячи осуждённых была применена конфискация имущества.