Около половины осуждённых в 2020 году коррупционеров отделались штрафами

https://static.news.ru/photo/380fe028-80a1-11eb-a833-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Большинство из тех, кто в 2020 году был осуждён в России за коррупцию, отделались штрафами и условными сроками. Об этом рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

Он пояснил, что за прошлый год судами было вынесено свыше восьми тысяч обвинительных приговоров в отношении девяти тысяч человек. К штрафам были приговорены 40% осуждённых, ещё 35% — к лишению свободы условно. К реальному лишению свободы суды приговорили только около 18% осуждённых.

Балдин добавил, что в качестве дополнительного наказания к 1,3 тысячи осуждённым была применена конфискация имущества, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ужесточить антикоррупционное законодательство и признать коррупцию тяжким преступлением, равным государственной измене. Он заявил, что нужно принимать более решительные шаги в области борьбы с коррупцией, а не «ползти черепашьим шагом там, где можно совершить прыжок к цели».

По словам Миронова, статья о незаконном обогащении должна будет применяться, когда стоимость активов чиновника значительно больше его доходов. В таком случае, если эта разница превысит пять миллионов, должностному лицу будет грозить до семи лет лишения свободы.