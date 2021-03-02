В Госдуме призвали приравнять коррупцию к госизмене

https://static.news.ru/photo/d794c02a-7b4f-11eb-9198-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антикоррупционное законодательство необходимо серьёзно ужесточить, а коррупцию признать тяжким преступлением, равным государственной измене. С такими предложениями выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Нужно признавать коррупцию не просто правонарушением, а тяжким преступлением, приравненным к госизмене. И пресекать такие преступления в зародыше: с помощью статьи о незаконном обогащении, которую наша фракция давно предлагает ввести в Уголовный кодекс. Эта норма гарантирует постоянный контроль над расходами и доходами любого чиновника, — цитирует пресс-служба партии Миронова.

Он добавил, что согласно инициативе, статья о незаконном обогащении будет применяться, когда стоимость активов чиновника значительно больше его доходов. В таком случае, если эта разница будет более пяти миллионов, должностному лицу будет грозить до семи лет лишения свободы.

Миронов отметил, что в статье необходимо чётко прописать условия конфискации имущества у коррупционера и его ближайших родственников. Он обратил внимание, что нужно принимать более решительные шаги в области борьбы с коррупцией, а не «ползти черепашьим шагом там, где можно совершить прыжок к цели».

Как сообщал NEWS.ru, генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в последние годы коррупция в России меняет свою структуру, всё чаще выявляются крупные и особо крупные хищения и взятки. По его словам, в стране всё чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ. При этом количество выявленных за последние несколько лет коррупционных преступлений остаётся примерно на одном уровне — порядка 30 тысяч в год.