ФСБ задержала подпольных оружейников в 12 регионах

https://static.news.ru/photo/8818a174-d55a-11ea-b26c-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Федеральная служба безопасности совместно с МВД России и Росгвардией провела в 12 регионах России спецоперацию против подпольных торговцев оружием. Её результатом стало изъятие 179 стволов и специального оборудования и задержание 42 человек.

Всего силовики разоблачили 22 подпольные мастерские в Москве и Московской области, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкесии, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской и Кемеровской областях. Там злоумышленники модернизировали оружие и переделывали его из гражданского в боевое, а также изготавливали боеприпасы. Их мастерские были «оснащены специализированным оборудованием, в том числе 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением для автоматизации», говорится в сообщении ведомства. Оружие предназначалось для сбыта в различные субъекты РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что администрация социальной сети Facebook объявила о блокировке материалов о создании оружия на 3D-принтере. Подобные инструкции получили такую популярность, что встревожили американские спецслужбы.