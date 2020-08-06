ФСБ разоблачила мастерские подпольных оружейников от Петербурга до Урала

https://static.news.ru/photo/1a53c32e-d7dc-11ea-b88c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности совместно с МВД России и Росгвардией провела в пяти регионах России спецоперацию против подпольных торговцев оружием. Это уже второй такой рейд за последние несколько дней.

Обыски прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Челябинской и Тюменской областях. В результате спецслужбы разоблачили 12 подпольных мастерских.Там злоумышленники модернизировали оружие и переделывали его из гражданского в боевое, а также изготавливали боеприпасы. По подозрению в причастности к этой деятельности задержали 25 человек. Из оборота изъяли 116 единиц боевого и гражданского оружия «с восстановленными боевыми свойствами»: как времен войны (винтовки Мосина, СКС, ППШ, ППС и так далее), так и более современного (АК-74, АКС-74У, пистолеты-пулеметы Uzi, винтовки СВД и другое). Оружие предназначалось для сбыта в различные субъекты РФ, говорится в пресс-релизе ФСБ России.

3 августа ведомство сообщило о разоблачении 22 подпольных мастерских в 22 регионах России, включая Москву. Тогда сообщалось, что мастерские нелегальных оружейников были «оснащены специализированным оборудованием, в том числе 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением для автоматизации», писал NEWS.ru.