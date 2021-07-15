ФСБ предотвратила теракт в Москве

Силовики задержали россиянина, который планировал взорвать самодельную бомбу в одном из людных мест Москвы. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

В Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путём подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей, — пояснили в ведомстве.

В оборудованном тайнике силовики нашли компоненты самодельного взрывного устройства и инструкцию по его изготовлению. Кроме того, была обнаружена переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали боевика запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство». У него изъяты заготовка для самодельной бомбы и другие взрывчатые вещества, возбуждено уголовное дело по статье за участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Подозреваемый отправлен под арест.