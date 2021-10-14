ФСБ отчиталась о задержанных пособниках террористов

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Бойцы Федеральной службы безопасности России задержали в семи регионах страны 14 человек. Они причастны к финансированию запрещённой в России террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам», действующей в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Установлена их причастность к ресурсному обеспечению боевиков денежными средствами на идеологической основе.

В Москве, Республике Дагестан, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях проведены задержания 14 лиц, причастных к финансированию запрещенной в России международной террористической организации „Хайат Тахрир аш-Шам“, действующей на территории САР, — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что при обысках изъяты средства коммуникации, системы для платежей, религиозно-экстремистская литература и прочие вещи, подтверждающие причастность граждан к террористам. Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла деятельность ячейки, запрещённой в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Законспирированную ячейку образовали выходцы одной из центрально-азиатских республик. В отношении её лидера возбудили уголовное дело.