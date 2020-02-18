https://static.news.ru/photo/ac03f32c-525b-11ea-a88c-fa163e074e61_660.jpg Фото: RF Investigative Committee/Twitter.com/Global Look Press

Подростки, задержанные в Крыму по подозрению в подготовке терактов, по данным силовиков, являются последователями Владислава Рослякова. Два года назад он устроил кровавую бойню в Керченском колледже.

О задержании двух юношей 16 и 17 лет ФСБ сообщила 18 февраля. У них изъяли самодельные взрывные устройства и компоненты для изготовления бомб. Бомбы они собрали по инструкциям из Интернета, а испытания устройств проводили на домашних животных.

17 октября 2018 года около полудня 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой учебного заведения, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Тогда погибли 20 человек.

Как писал NEWS.ru, девушка, дружившая с Росляковым, рассказала, что над ним издевались сверстники. Это и могло спровоцировать подростка на убийства.