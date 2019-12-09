https://static.news.ru/photo/a965870e-19fb-11ea-acad-fa163e074e61_660.jpg Певица Валерия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Валерия опубликовала фото своего сына Арсения Шульгина и его девушки Лианы после ДТП, в которое они угодили под Петербургом. Все трое сидят в ресторане, на руке у девушки гипс, на лице юноши — небольшая повязка.

Певица написала под снимком, что благодарит пользователей за поддержку. Машина восстановлению не подлежит, но главное, что все остались живы, отмечает Валерия.

Далее певица приводит подробности происшествия. Оказалось, что в машине ехали несколько человек. Арсений Шульгин в момент аварии спал.

Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжёлая досталась девушке — у неё перелом руки, — пишет артистка.

В заключение певица советует избегать зимой поездок на автомобиле, так как дороги очень опасны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Валерия призналась, что позвонила своему сыну Арсению Шульгину через пять минут после ДТП, в которое тот попал, так как предчувствовала неладное. Сын сообщал ей о планах приехать в Северную столицу, но она не восприняла это всерьёз.