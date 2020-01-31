https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Здание спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге было признано аварийным из-за коррозии мембраны, сообщил доктор геолого-минералогических наук и гендиректор группы компаний «Геореконструкция» Алексей Шашкин.

По его словам, при стечении неблагоприятных обстоятельств подлежащая замене мембрана может рухнуть, однако существующие нормы призваны избежать подобных происшествий.

В данном случае все эти запасы были почти выбраны, то есть мы уже находились в пространстве, запрещённом нормами, — сказал эксперт в комментарии для «Невских новостей».

Ранее NEWS.ru писал, что прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку после обрушения стен и кровли СКК. В свою очередь региональное управление МЧС сообщило, что под завалами СКК могут быть люди.