https://static.news.ru/photo/fc02bea2-2944-11ea-9b80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Росгвардия_Саратов/vk.com

Запись с персонального видеорегистратора полицейского Михаила Гадеева, которого застрелили при задержании, опубликовал главк МВД по Саратовской области.

Трагедия произошла вечером 21 декабря в Саратове. Двое полицейских патрульно-постовой службы остановили для проверки документов двоих подозрительных мужчин. Один из них выстрелил в 28-летнего лейтенанта, который потом умер в больнице. Его напарник Николай Ведель получил травмы. Напавшие на полицейских оказались особо опасными преступниками, ими оказались 40-летний мужчина и его 32-летний подельник. Полицейским удалось их задержать.

Областной главк МВД разместил видео, посвящённое Гадееву, в соцсети «ВКонтакте». Сначала идёт запись с регистратора погибшего, который разговаривает с одним из злоумышленников. Преступник отвечает, что они «просто остановились» и проверять их «как бы нежелательно». Гадеев спокойно объясняет мужчине, что проверять — это его работа. Затем о случившемся говорит Ведель.

Напарник погибшего рассказал, как досматривал злоумышленников. По словам Веделя, у одного ничего не нашли. Во время досмотра второго мужчины коллега Гадеева обнаружил в его руке зажатую перчатку, в которой Ведель нащупал шарик.

Напарник Гадеева Николай Ведель рассказал, как досматривал злоумышленника и как тот успел смертельно ранить его коллегу.

Говорю Мишке: «Там наркотики, скорее всего». Зажал его за руку, Мишка взял за вторую руку, он начал вырываться, после этого выстрел, — рассказал сотрудник ППС.

Михаила Гадеева посмертно наградили орденом Мужества. Региональный главк МВД рассматривает вопрос о поощрении его напарника.

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